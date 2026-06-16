Il prescelto del Bologna per sostituire Remo Freuler, che è protagonista al mondiale ma con il contratto in scadenza tra due settimane, è Peer Koopmeiners.
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Gazzetta – Bologna su Koop jr, Karlsson torna in Olanda?
Il punto su Koopmeiners junior, Karlsson nell'affare?
L'olandese dell'Az Alkmaar è l'obiettivo numero uno di Giovanni Sartori e Marco Di Vaio, ma oggi c'è un 'ma' grosso come una casa: la valutazione degli olandesi. Si parla di circa 20 milioni di euro. Una situazione che successe a suo tempo anche con Jesper Karlsson, che a fine mercato, invece, Sartori riuscì a prendere a cifre nettamente inferiori, circa 11 milioni di euro. Proprio lo svedese potrebbe servire per aiutare questa trattativa per Koopmeiners, considerato il sostituto ideale di Freuler. Karlsson all'Az Alkmaar potrebbe dunque aiutare Koop jr. al Bologna, a patto che il club olandese abbassi le richieste sul cartellino.
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