Due campioni d'Europa, decisivi nella serie di rigori contro l'Inghilterra, pronti a sfidarsi oggi, a cinque anni di distanza, per un posto in nazionale.

Roberto Mancini non sarà al Dall'Ara, ma i suoi osservatori gli racconteranno Bologna-Sassuolo con la sfida nella sfida tra Federico Bernardeschi e Domenico Berardi. Entrambi cercheranno di dare punti pesanti alle rispettive squadre, il Sassuolo ne ha tre, il Bologna è fermo a zero e non vince al Dall'Ara da aprile, ma proveranno anche a convincere il ct. Insomma, Fede e Mimmo metteranno il loro mancino a disposizione della squadra, ma all'interno di un duello per tornare nel giro della nazionale con il nuovo allenatore. E se Berardi il gol lo ha già trovato, Bernardeschi no, perché Carnesecchi glielo ha impedito a Bergamo. Intanto ieri ha parlato Tedesco: "Firmerei per un posto nelle prime dieci".