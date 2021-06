Gazzetta – Antov ancora in sospeso: riscatto troppo alto?

Il futuro del bulgaro è ancora in certo: il Cska chiede 3 milioni

Il discorso Valentin Antov , in casa Bologna , è ancora in via di valutazione: il Cska Sofia non ha intenzioni di abbassare le pretese per il ragazzo, con il prezzo del cartellino ancora fissato a 3 milioni di euro.

Al club rossoblù però paiono troppi, considerando anche lo scarso utilizzo del giocatore in questi 6 mesi. Ed è per questo che la società è ancora in fase di riflessione per capire se andare a investire quei soldi proprio sul bulgaro oppure altrove, considerando anche che il ragazzo in Europa viene considerato un prospetto sicuro. Anche l'altra sera, infatti, Antov ha giocato titolare con la nazionale maggiore della Bulgaria nella gara contro la Russia. Per lui invece in rossoblù solo 5 gare totali, di cui due dal primo minuto. In prospettiva il centrale vale tanto, ma il Bologna ha fretta di crescere subito.