Gazzetta – Fame Bologna, Tedesco: “Voglio vincere”

Parte con la voglia di vincere il neo tecnico del Bologna che ha affermato di voler competere per i massimi livelli, ma sempre con un occhio al bel calcio e al divertimento. 'Divertiamoci, sia noi che i tifosi'. Per quanto riguarda il mercato, per Tedesco si va avanti con Orsolini bandiera del Bologna, con Fenucci che parlato di avvicinamento per il rinnovo, mentre Castro e Rowe sono stati considerati 'giocatori importanti, vedremo cosa succederà ma le tempistiche hanno un peso', le parole del tecnico. Tedesco, infine, ha dimostrato di conoscere la storia del Bologna 'l'ultimo scudetto è del 1964, ma la grandezza di un club non è rappresentata dalle vittorie', e anche la compilation del Dall'Ara 'non vedo l'ora di sentire L'anno che Verrà di Lucio Dalla, e speriamo di sentire tante volte anche Cremonini'.