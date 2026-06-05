Frosinone obiettivo salvezza: si punta alla riconferma di Raimondo

Terminata la festa per la promozione in Serie A , il Frosinone è già al lavoro per costruire la squadra del futuro. Le linee guida sono chiare: puntare sui giovani, mantenere i bilanci in ordine e conquistare una salvezza che varrebbe quanto uno scudetto.

Con questo budget e questa filosofia, il direttore sportivo Renzo Castagnini ha il compito di allestire per il tecnico Massimiliano Alvini una rosa giovane e affamata. Il primo passo della strategia giallazzurra riguarda la conferma dei talenti che hanno dominato l'ultimo campionato. I fari sono puntati soprattutto su Antonio Raimondo, attaccante di proprietà del Bologna che il Frosinone vorrebbe trattenere per un'altra stagione. L'obiettivo è rinnovare il prestito, permettendo al ragazzo di completare la sua crescita direttamente sul palcoscenico della massima serie con i colori giallazzurri indosso. Nel frattempo, la serata di oggi, con il sorteggio dei calendari di Serie A, segnerà il primo vero via ufficiale alla nuova avventura del Frosinone e delle altre squadre del campionato.