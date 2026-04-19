Queste le parole di Remo Freuler in conferenza stampa:
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Freuler: “Il settimo posto? Mancano ancora quindici punti e alla fine…”
Le parole di Remo Freuler nel post partita di Juventus-Bologna
"Il settimo posto? Mancano quindici punti alla fine del campionato e noi faremo di tutto per provare a prenderli tutti. Alla fine della stagione si tireranno le somme e vedremo dove saremo arrivati. Per l'imminente futuro dico semplicemente che dovremo sempre dare il massimo e continuare a migliorare gara dopo gara".
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