Questo il commento di Franco Cervellati ai microfoni di Solo Calcio:

"Pessina a fine partita era molto molto sconsolato. E' stato abbracciato e confortato da tutti i suoi compagni e questa immagine è davvero molto bella perchè si tratta di un ragazzo giovanissimo che ha bisogno di sentire questo calore da parte del gruppo. Per quanto riguarda i numeri del Bologna, i rossoblù hanno segnato fino adesso cinque reti con cinque giocatori diversi, tutti attaccanti: Orsolini, Dovbyk, Bernardeschi, Piccoli ed Enem. Cambiaghi oggi ha fatto due assist ed infatti è stato premiato come miglior giocatore della squadra. Se ne è andato Rowe? Benissimo, ma se questo Cambiaghi si trasformasse anche in goleador, allora potremmo non rimpiangere l'inglese. Ho visto un Bologna che sa soffrire, che ha finito in dieci, che ha portato a casa i tre punti lottando. Se questo è il Bologna di Palladino, io sono davvero contento"