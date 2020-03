Fenucci: “Va salvaguardata la regolarità del campionato. Porte chiuse? Difficile…”

Mai come ora il campionato italiano rischia di saltare per aria. L’emergenza Coronavirus ha spaccato lo sport più seguito al mondo, e anche in seno alla Lega Calcio emergono perplessità sul prosieguo della stagione. Dopo Dal Pino e Marotta, all’Ansa si è espresso anche l’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci:

“Serve una strategia generale nel caso in cui l’emergenza sanitaria dovesse prolungarsi – ha affermato – L’argomento va trattato con responsabilità e senso civico, ma c’è un tema rilevante nel mondo dello sport che va preservato: la regolarità della competizione”.