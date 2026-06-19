Claudio Fenucci è volato in America. Lo riporta il Corriere dello Sport Stadio che sottolinea il viaggio oltreoceano dell'amministratore delegato in questa fase di campionati mondiali e anticipo di mercato.

Il quotidiano si chiede i motivi del viaggio. Fenucci è andato in Canada per seguire i mondiali oppure per fare un summit di persona con Joey Saputo? Magari valgono entrambe le cose. Un punto di mercato prima del via ufficiale tra Ad e presidente? E' ipotizzabile, così come si può anche pensare a un incontro per stabilire e pianificare una volta per tutte il budget estivo, con il Bologna che dovrà capire quanti e quali cessioni effettuare per avere margine di manovra in entrata.