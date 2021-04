Fenucci: “Il Bfc guarda alle nuove generazione. Dazn? Transizione complessa”

"In un momento in cui è difficile entrare in contatto, cerchiamo di portare il Bologna nelle case e negli schermi dei nostri tifosi. Questo formato nasce da un'idea che parte dalla struttura di Bfc Tv. Quando abbiamo ristrutturato Casteldebole prevedevamo di diventare un centro di creazione di contenuti. La pandemia ha rallentato lo sviluppo dei media, ma siamo pronti per ripartire con questo settimanale che possa raccontare tutto ciò che ruota intorno al Bologna. Questo è solo il primo passo, poi cercheremo un'integrazione con Dazn che possa permetterci di aver spazi per farci conoscere a tutti gli appassionati di calcio".