Fabio Poli: “Mihajlovic non ha voglia di restare. Futuro? Spero tengano i migliori”

Il doppio ex della sfida di sabato tra Bologna e Lazio, ovvero Fabio Poli, ha parlato dell’attuale situazione delle due squadre, con uno sguardo particolare al futuro rossobl di Sinisa Mihajlovic. Le sue parole al Carlino:

“Sicuramente il Bologna doveva avere più punti per le prestazioni mostrate – ha affermato – Ho visto tanti regali e in più il limite di segnare poco con gli attaccanti. Mercato? La crisi c’è per tutti e ne ho viste poche in giro di squadre che si sono rinforzate a gennaio. Saputo? Speriamo torni la normalità e per lui credo sia tornare a investire. Normalità penso sia anche costruire una squadra da Europa e spero che Tomiyasu resti, con un progetto valido quelli bravi devono restare”.