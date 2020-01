Ex – Di Francesco ritrova il Bologna

Domani pomeriggio il derby emiliano tra Spal e Bologna non può essere una partita come tutte le altre per due tifoserie che di certo non si amano. Non lo sarà nemmeno per Federico Di Francesco, ex talento rossoblu ma oggi in forze alla Spal. Figlio di Eusebio – ex allenatore di Sassuolo, Roma e Sampdoria – il ragazzo ha vestito la maglia felsinea tra il 2016 ed il 2018. Qui è esploso, facendosi conoscere a tutta la Serie A. Di Francesco, che veniva schierato da Donadoni come attaccante esterno, ha totalizzato in due stagioni sotto le Due Torri – tra Serie A e Coppa Italia – 52 presenze, 6 gol e 7 assist.

Dopo il passaggio al Sassuolo, poi, il classe 1994 è stato acquistato dalla Spal nell’estate del 2019. In questa stagione a Ferrara ha già registrato – tra campionato e coppa – 11 presenze, 3 gol e 2 assist. Domani pomeriggio al Mazza sarà titolare in attacco in coppia con Petagna, e farà di tutto per segnare alla sua ex squadra.