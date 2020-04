Eurolega – C’è la volontà di terminare la stagione di Eurolega ed Eurocup

Nella giornata di oggi, i membri di Euroleague Commercial Assets Shareholder Executive Board si sono riuniti in videoconferenza per fare il punto sulla stagione in corso. Tra i punti salienti emersi dalla riunione in primis c’era l’intenzione di continuare le trattative con le associazioni di giocatori e allenatori riguardo la ripartenza e il taglio degli stipendi.

Si è deciso anche di continuare a lavorare a scenari alternativi per concludere la stagione in corso di Eurolega ed Eurocup, garantendo a tutti la sicurezza. ECA ha stabilito inoltre di iniziare un board di lavoro per minimizzare l’impatto economico negativo a medio-lungo termine della pandemia. L’Eurolega poi continuerà la campagna #EUROLEAGUEUNITED e inoltre i membri del Board hanno deciso di proseguire con questa tipologia di incontri tra lega e funzionari delle squadre.

Fonte: Euroleague.