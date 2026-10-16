I voti dei bianconeri visti al PalaDozza
VIDEO - Il discorso di Palladino: "Il nostro campionato inizia ora"
BELLO 7
LE PAGELLE DI MATTEO ORSOLAN
Il suo palleggio, arresto e tiro dentro l'area è quasi immarcabile. Dopo l'ottima prova con Parigi, l'ex Anversa conferma che si merita i minuti sul parquet in entrambe le competizioni. Chiude con 9 punti, 2 assist e 6 di valutazione in 15'
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