I voti dei bianconeri visti al PalaDozza

Redazione TuttoBolognaWeb
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BELLO 7

LE PAGELLE DI MATTEO ORSOLAN

Il suo palleggio, arresto e tiro dentro l'area è quasi immarcabile. Dopo l'ottima prova con Parigi, l'ex Anversa conferma che si merita i minuti sul parquet in entrambe le competizioni. Chiude con 9 punti, 2 assist e 6 di valutazione in 15'

Moore Jr

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