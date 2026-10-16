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RITORNO DI THEATE TRA GLI UNDICI?

Quella di domani, si prospetta una delle partite più complicate per i ragazzi di Palladino, i quali si preparano ad affrontare i campioni d'Italia in carica, apportando però delle modifiche rispetto alla squadra scesa in campo in quel di Lecce. Ovviamente confermatissimo il 3-4-3 usato sino ad ora dall'ex tecnico di Fiorentina e Atalanta. In porta potrebbe essere riconfermato Pessina, che nonostante l'uscita a vuoto di Lecce può godere della più completa fiducia di Palladino, e con il terzetto di difesa che vede le conferme, dopo la vittoria di domenica, di Casale al centro e Darmian come braccetto destro, accompagnati dal ritorno in campo, sulla sinistra, di Athur Theate. Per il centrocampo invece si rivedrà nuovamente sugli esterni la presenza di Zortea e Miranda, mentre per la mediana, oltre a Ferguson, ormai intoccabile, dovrebbe giocare Pobega, avanti anche per questa partita a Moro. L'attacco subirà una piccola rivoluzione, con Bernardeschi e Cambiaghi a supporto di Enem, il quale potrebbe ricevere una chance dopo Lecce.. Per l'Inter invece lo "storico" 3-5-2, con la possibile partenza in mezzo al campo di Zielinski come sostituto di Chalanoglu, ed il ballottaggio, che si protrarrà fino a pochi minuti dal calcio d'inizio, tra Thuram e Bonny, con il figlio d'arte in vantaggio. Entrambi chiamati a completare la coppia d'attacco con Pio Esposito.

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