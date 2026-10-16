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L'UMORE E LA PERDITA DI CERTEZZE

L'Inter viene da una settimana a dir poco "pesante", cominciata non nel migliore dei modi a seguito della sconfitta per 3 a 4 in casa contro il Brugge. In merito alla situazione emotiva della squadra l'allenatore rumeno ha parlato così alla vigilia del match di Bologna, come riporta da Fcinter1908: "Accettiamo le nostre responsabilità, senza però perdere di vista quanto di buono abbiamo fatto. Dobbiamo reagire e trovare energie prima possibile, nessuno ci aspetta." Soffermandosi anche sul cambio che la squadra deve fare e sulle certezze che ad oggi vengono meno: "Lo switch deve partire da me che sono il responsabile di tutta la squadra. Dobbiamo solo trovare un po' di unità, riconnettendoci alle partite senza farci abbattere. Non bisogna fare drammi dopo una sconfitta in Champions League. Anche noi avevamo aspettative importanti, ma la prendiamo come un episodio perché mai bisogna fare drammi anche se alcune sconfitte creano tanto rumore."

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