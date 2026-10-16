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Inter forte anche senza Lautaro

Archiviata la vittoria con il Lecce, che ha dato al Bologna una settimana più serena, Raffaele Palladino cercherà di fare lo sgambetto alla capolista Inter, che arriva al Dall'Ara domani alle 18 con alle spalle l'inopinata sconfitta in Champions con il Bruges. Così il tecnico rossoblù in conferenza stampa:

“L’Inter ha grandi armi e qualità, ha dimostrato di saper recuperare lo svantaggio ed è una squadra costruita per vincere - le sue parole - Dovremo fare la nostra partita per dare fastidio e difendere e attaccare di squadra. Insieme. Senza Lautaro? Hanno tanti giocatori e possono fare il loro gioco anche senza di lui perché hanno Esposito che gioca da boa e Thuram o Bonny che girano attorno. Hanno una fase offensiva formidabile ma noi vogliamo giocarcela. Sono belle partite anche per capire a che punto siamo”.

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