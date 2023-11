Eurolega – La Virtus cade a Madrid 100 a 74

La Virtus Segafredo Bologna dura solamente 10 minuti nella tana del Real Madrid. La svolta della gara è arrivata nel secondo quarto quando i Campioni d'Europa in carica, grazie soprattutto ad una difesa d'acciaio, sono stati capaci di piazzare un micidiale parziale di 27-8 che di fatto ha mandato anzitempo i titoli di coda. Nel secondo tempo i Blancos si sono limitati ad amministrare il cospicuo vantaggio (anche +26), trovando sempre soluzioni estremamente (troppo) facili sui due lati del campo. Per la Virtus si è trattata di un serata da dimentacare al più presto, ma che non pregiudica nulla sulla grande stagione che sta vivendo. Adesso per gli uomini di Banchi occorre resettare tutto e rituffarsi con la testa nel campionato.