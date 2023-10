Eurolega – La Virtus batte l’Alba Berlino 87 a 76

Prova di grande sostanza quella offerta dalla Virtus Segafredo Bologna sul parquet amico del PalaDozza. Bologna sin dall'avvio ha preso il largo, arrivando all'intervallo lungo in vantaggio di ben 18 punti. L'Alba Berlino ha poi provato in qualche modo a rientrare nel terzo quarto, quando con un moto di puro orgoglio è riuscita a infilare 5 triple che l'hanno riportata a-8. La Segafredo non si è però fatta beffare come è successo nel recentissimo passato contro lo Zalgiris Kaunas, riprendendo il pallino del gioco e portando la gara fino in fondo con la doppia cifra di vantaggio. Sugli scudi un sontuoso Toko Shengelia da 26 punti, il solito capitan Marco Belinelli e Jordan Mickey che si conferma lontano parente di quel Mickey visto da queste parti lo scorso anno. Buonissima anche la prova di Bryant Dunston. Dietro la panchina bianconera presente Achille Polonara