Euro 2032 – Bologna e il Dall’Ara sperano

Il Bologna e Bologna guardano con interesse all'Europeo, scrive il Corriere di Bologna, per la possibilità che possano giungere finanziamenti sulla riqualificazione degli stadi italiani, e di conseguenza del Dall'Ara. Un programma di investimento sulle strutture sarebbe salvifico per il calcio italiano, da sempre arretrato in Europa sul tema stadi. Ma la candidatura congiunta con la Turchia diminuirà il numero di stadi coinvolti, inizialmente previsti per 10 su una candidatura unica italiana e ora probabilmente suddivisi in 5 italiani e 5 turchi, con la possibilità di salire 6 a 4. Ovviamente in ballo c'è anche Bologna, che con dieci stadi sarebbe stata dentro ma con cinque bisognerà fare una selezione. Da questo punto di vista si deciderà nel 2026 dopo le Olimpiadi di Milano-Cortina. La situazione vede sicure Roma, Milano e Torino, mentre Napoli è più indietro viste le condizioni del Maradona, e in tema di progettazione attualmente Bologna è più avanti di tutte. Da Roma qualche rassicurazione è arrivata ma per ora il Governo non può impegnarsi in un finanziamento sul calcio, soprattutto in una fase congiunturale che prevede altre priorità. Tuttavia, il Bologna prosegue nel suo iter indipendentemente dall'Europeo con la Conferenza dei Servizi che chiuderà a fine anno e poi partirà il bando di gara.