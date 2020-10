Esordio col botto per il Bologna femminile

Da qualche settimana la squadra femminile del Bologna è ufficialmente di proprietà del club di Joey Saputo e l’esordio in campionato, dopo la vittoria in Coppa Italia di Serie C, è stato da sogno.

Il Bologna femminile ha infatti sconfitto all’esordio in C la Sassari Torres, quella che potrebbe essere definita la Juventus della Serie C, grazie ad una doppietta di Sciarrone. La squadra, ovviamente, dovrà crescere per gradi per provare a sperare di tornare in Serie A e competere con le grandi del calcio femminile come Juventus, Milan e Fiorentina, ma per ora il debutto in Serie C è convincente. In squadra, tra l’altro, anche Alice Magnusson, fidanzata di Mattias Svanberg.