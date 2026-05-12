Ennesimo gol vittoria, ora è chiaro a tutti: Rowe deve restare

Entra al 73' in un pareggio che sembrava andare bene a tutti. Dopo il pari dei padroni di casa, infatti, al Maradona pareva che le due squadre si stessero accontentando, addormentando il match: un Napoli intenzionato a blindare la zona Champions e un Bologna che, dopo quattro gare senza segnare, poteva quasi accettare il punto. Poi, però, arriva Jonathan Rowe con la sua rovesciata.

Sono 3 le reti in campionato, 8 in totale nella sua prima stagione in rossoblù; se paragonato al suo predecessore Ndoye, analizzando l'impatto di entrambi alla prima stagione sotto le Due Torri, il confronto non regge. L'ex Marsiglia ha surclassato lo svizzero, facendo dimenticare a tutta Bologna chi occupasse realmente la fascia sinistra l'anno scorso.