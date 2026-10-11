Le parole di Jay Enem a termine della gara fra il Bologna e il Lecce
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Così Jay Enem nel post partita di Lecce-Bologna 1-2. Suo il gol vittoria a un quarto d'ora dalla fine:
"Sono contento per il gol, sono un attaccante. La vittoria è molto importante ma ora dobbiamo continuare a migliorare e lavorare. Cosa sto capendo del calcio italiano? Tanti duelli, tante battaglie e tanti uno contro uno. Sono contento di essere qui. Cosa ci ha dato Palladino? Abbiamo avuto tempo per lavorare con lui, abbiamo lavorato duro e questo ci ha permesso di crescere"
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