Così Jay Enem nel post partita di Lecce-Bologna 1-2. Suo il gol vittoria a un quarto d'ora dalla fine:

"Sono contento per il gol, sono un attaccante. La vittoria è molto importante ma ora dobbiamo continuare a migliorare e lavorare. Cosa sto capendo del calcio italiano? Tanti duelli, tante battaglie e tanti uno contro uno. Sono contento di essere qui. Cosa ci ha dato Palladino? Abbiamo avuto tempo per lavorare con lui, abbiamo lavorato duro e questo ci ha permesso di crescere"