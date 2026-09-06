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Dobbiamo migliorare

Queste le parole di Artem Dovbyk al termine di Bologna-Sassuolo 2-2. L'ucraino ha siglato il gol del pari allo scadere: "Sono contento del gol, è il primo qui al Dall'Ara e ci ha fatto fare un punto. Sono felice ma dobbiamo continuare a migliorare, perché dopo tre partite avere solo un punto non è sufficiente. Dobbiamo credere in noi stessi e migliorare. Come sto? Mi sento bene, non sono al 100%. Devo continuare ad allenarmi forte. Io e Piccoli assieme? E' stato facile, possiamo giocare molto bene assieme e abbiamo avuto diverse occasioni da gol"

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