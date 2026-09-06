Le parole dell'attacante del Bologna nel post partita di Bologna-Sassuolo

Redazione TuttoBolognaWeb
Tedesco

Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco

Il commento di Artem Dvbyk ai microfoni di DAZN:

"Sono veramente contento di aver segnato il primo gol di stagione con la maglia del Bologna, soprattutto dopo l'infortunio subito nella scorsa stagione a Roma. Spero di giocare dal primo minuto la prossima partita contro il Napoli al Maradona. Spero di avere un po' più di fortuna durante questa stagione sotto le Due Torri. Sono veramente contento e la mia esutanza è figlia della mia voglia di fare bene".

Bologna FC v US Sassuolo - Serie A 2026/27

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