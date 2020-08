Donsah e Calabresi, nuova vita a Bologna?

Godfred Donsah e Arturo Calabresi potrebbero tornare ad avere spazio nel Bologna.

Il calciomercato sta mettendo in difficoltà i rossoblù, che non sono ancora riusciti ad acquistare rinforzi. Se le cose dovessero proseguire in questo modo, il centrocampista e il difensore potrebbero essere tolti dal mercato e garantire a Mihajlovic dei rincalzi d’esperienza. I due conoscono l’ambiente felsineo e si giocheranno le proprie carte la prossima settimana, quando partiranno in ritiro con il resto della squadra. Lo riporta il Corriere dello Sport.