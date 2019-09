Donadoni: “I presupposti di questa Nazionale sono ottimi”

Durante la sosta, le nazionali sono scese in campo. L’Italia ha sfiato prima l’Armenia e poi la Finlandia, vincendo in trasferta contro entrambe. Senza troppi problemi, gli azzurri hanno ottenuto 6 punti importanti. A margine, ha parlato di questa Nazionale Roberto Donadoni, ex ct ed ex allenatore del Bologna.

“Ci sono tanti ragazzi giovani interessanti che stanno crescendo bene. Stanno acquisendo la mentalità giusta, pian piano potranno competere con tutti anche a livello internazionale. Dobbiamo abituarci al più presto anche al calcio straniero – spiega l’attuale tecnico dello Shenzen ai microfoni di “Radio Rai”, che poi continua – I presupposti di questa Nazionale sono ottimi. Finalmente Mancini propone calcio e sa come far male agli avversari in zona gol: si pensa a giocare a calcio. L’atteggiamento è fondamentale”.