Djordjevic: “La partita contro il Darüşşafaka è già cruciale”

La conferenza stampa del tecnico della Virtus, Sasha Djordjevic:

“Domani affronteremo il Darüşşafaka, una squadra atletica, esperta e con giocatori dalla stazza fisica importante. Giocano una buona pallacanestro e nel roster possono vantare sia di atleti nel giro della Nazionale, sia di giocatori esperti come Guler, leader della squadra e con tante presenze in club importanti di Eurolega. E’ una squadra temibile e sicuramente vorrà dare seguito alla vittoria della settimana scorsa. Verrà a Bologna con l’obiettivo di ottenere un buon risultato. Dovremo essere bravi a giocare come sappiamo fare in casa, perché la partita di domani sarà cruciale per il nostro cammino in Eurocup. Faccio un appello ai nostri tifosi affinché siano presenti al PalaDozza e continuino a sostenerci come hanno fatto alla Segafredo Arena. Sappiamo quello che ci aspetta e dovremo essere bravi ad imporre il nostro gioco, da parte di tutti mi aspetto grande concentrazione. E’ fondamentale avere chiaro in testa che ogni punto in questa competizione conta, ed ogni possesso, in questo tipo di partite è importante, sia in difesa che in attacco”