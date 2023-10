Dino Fava: “Non credo al Bologna in Europa, ma spero possa continuare così”

Difficile per il Bologna puntare all'Europa. Lo sostiene l'ex rossoblù Dino Fava , autore di un gol decisivo nella corsa promozione nella stagione 2007/2008. Segnò pochissimo, ma in maniera decisiva. Oggi Fava si alterna tra campo e dirigenza alla Sessana ed è stato intervistato dal sito news.superscommesse.it.

Nonostante il buon avvio, nonostante le big fermate, per Fava è difficile, anzi quasi impossibile, inserirsi nella lotta all'Europa: "L'obiettivo resta la salvezza, non credo che il Bologna possa arrivare in Conference League. Finora i rossoblù hanno fanno un ottimo campionato, ma è troppo presto per sbilanciarsi. Sono stupito dalle prestazione contro le big ma la strada è lunga. Motta? Un allenatore in gamba e preparato, ci sono ottime basi per il futuro e spero che la squadra possa continuare così".