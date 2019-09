Diamanti: “Darei tutto per Mihajlovic. Australia? Sto come un principe”

Alessandro Diamanti è un doppio ex della partita di questa domenica. Con il Bologna ha giocato 88 partite, realizzando 22 gol e altrettanti assist. Attualmente è impegnato in Australia dopo aver ottenuto la salvezza con il Livorno, personaggio mai banale, si è raccontato al Corriere dello Sport:

“Sto come un principe, ma non fraintendere, qua si lavora più che in Italia. Il calcio è giocato da professionisti che corrono, corrono e non si fermano mai. E vanno tutti molto forte. Quello australiano è un calcio molto fisico. Prendi la mia squadra, il Western United. Ci sono 23 ragazzi che spingono sempre a tutta, che vanno come delle spie. E già allenarsi con loro è bello, allettante.”