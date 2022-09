Di Vaio: “Convinti di Posch, trattativa nata a fine mercato”

Ad affiancare in conferenza stampa Stefan Posch , arrivato dall'Hoffenheim a fine mercato, c'era il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio che ha illustrato i contorni della trattativa e dell'accordo con i tedeschi:

"Volevamo portare qui un difensore solido e abbiamo scelto con convinzione Stefan - le sue parole - L'opportunità si presentata in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni di squadra e al 60% di presenze in campo. Abbiamo deciso di cogliere questa occasione al volo perché crediamo in lui e già con la Fiorentina si è visto quanto può esserci utile. Quando è nata la trattativa? Nelle ultime due o tre settimane grazie anche alla disponibilità dell'Hoffenheim".