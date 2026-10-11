Queste le parole dell'allenatore del Lecce Eusebio Di Francesco in conferenza stampa:

"Ogni volta che incontro Orsolini fa sempre dei gol straordinari. Bravo lui. La nostra prestazione è stata di livello, ma i miei ragazzi devono capire che se certe partite non puoi vincerle, allora non devi nemmeno perderle. Dispiace perdere una partita così, ma la prestazione ribadisco che c'è stata. Il rigore su Eteban? Non voglio fare il polemico di turno, ma è un dato di fatto: non capisco la scelta di dare il rigore e poi toglierlo un attimo dopo. Secondo me si tratta di un errore tecnico, ma solo gli esperti ci diranno cosa è davvero successo..."