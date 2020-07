Emanuele Troise tenterà la carta da primo allenatore in Serie C al Mantova di Setti e il Bologna è a caccia di un nuovo tecnico per la Primavera.

Nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il direttore tecnico Walter Sabatini ha dovuto affrontare una domanda diretta sull’argomento, ma ha preferito glissare. Che sia il segnale di una pista concreta per Daniele De Rossi al Bologna? Gazzetta scrive: ‘Attendere, prego’.