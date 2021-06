De Giuseppe: “Non capisco lo scetticismo per Kolarov. Santander? Cessione difficile”

"Mihajlovic e Kolarov pare si siano trovati in Sardegna e qualora partisse Dijks, Kolarov può diventare un obiettivo concreto per la difesa del Bologna. Ha tanta esperienza, è svincolato e il suo legame con Sinisa può facilitare l'operazione. Il massimo che il Bologna potrebbe offrigli per lo stipendio è 1.5. Si vuole cambiare il pacchetto di giocatori esperti e Kolarov sarebbe un profilo adatto, inoltre sarebbe molto utile per le punizioni. Non capisco lo scetticismo della piazza perché è un giocatore esperto che può essere prezioso per la crescita di Hickey e con un passato di tutto rispetto".