Dalla Vite: “Domani favorito Skov Olsen. Mercato? Ad aprile nuovo contatti per Arnautovic”

Intervenuto a Pomeriggio in Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, Matteo Dalla Vite ha parlato del momento del Bologna, alla vigilia della gara contro la Lazio, ipotizzando anche una possibile formazione. Si parte dal centrocampo:

“Mihajlovic è tentato dal riproporre Svanberg e Dominguez in coppia. I due giocatori hanno caratteristiche tecniche che permettono un grande pressing, come si è visto anche col Sassuolo. Sono poi anche dinamici e veloci e questo è importante per impedire le ripartenze dei biancocelesti. La Lazio gioca a 5 a centrocampo, e si appoggiano spesso sul contropiede in fase offensiva utilizzando i centrocampisti.