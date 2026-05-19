Dalla Vite: “Anni europei straordinari. Italiano? Può rimanere anche a scadenza…”

"Il bilancio degli anni europei? Mi porto dietro aver incontrato mezza Bologna in giro per l'Europa - le sue parole - Mi porto dietro un arricchimento personale e professionale. Sicuramente ci mancherà la partita infrasettimanale perché mangiare il dolce dopo cena significa che ti puoi permettere certi lussi. Gli ultimi anni sono stati fuori dall'ordinario, però è giusto dire che non tutte le annate finiscono in Europa e ora ci sarà una stagione, sperando rimanga Italiano, nella quale puntare al quinto e sesto posto in maniera diretta. Italiano vuole una annata strepitosa".