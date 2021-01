Dalla Vite: “Mi aspetto una punta. II Bologna è ora prevedibile in attacco”

Intervenuto a Pomeriggio Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, il collega di Gazzetta Matteo Dalla Vite ha parlato del momento del Bologna, reduce dalla sconfitta di Torino e alle prese con gli ultimi giorni di calciomercato:

“Mi aspetto l’arrivo di un attaccante, soprattutto dal punto di vista numerico. I gol non arrivano, e all’appello mancano soprattutto le reti di Orsolini e Barrow. Guardando la classifica marcatori, il primo giocatore rossoblù è Soriano, che non è nemmeno un attaccante. Il Bologna non è immobile sul mercato, sta provando a fare qualcosa. Arnautovic ad oggi non si muove, ma è stato fatto un tentativo. Sono convinto che da qui a lunedì qualcosa possa spuntare”.