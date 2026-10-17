Dura sconfitta per i ragazzi di Morrone
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Giornata no per il Bologna Primavera, che cade 5-2 in casa del Parma rimanendo così a 12 punti in classifica dopo 7 giornate, interrompendo la serie di due vittorie consecutive. Cinque gol nei primi 36 minuti condannano il Bologna, che solo con Badori e Piro ha provato a reagire, ma troppo tardi. Prossimo appuntamento sabato alle ore 15 in casa contro l’Empoli.
PARMA-BOLOGNA 5-2
PARMA: 1 Mazzocchi; 4 Pajsar, 46 Diallo, 5 Varali (46’ 13 Hartley), 18 Venturi (68’ 3 Marchesi); 72 Madiq, 25 Diop; 7 Chimezie, 19 Scarlato (68’ 28 Balduzzi), 22 Burcar (58’ 79 Avramescu); 9 Semedo (68’ 17 Alinovi).
A disposizione: 99 Casentini, 6 Tognaccini, 8 D’Amico, 11 Opoku, 30 Campatelli, 45 Scaglione.
Allenatore: Corrent
BOLOGNA: 1 Giacomone; 2 Osti (46’ 5 De Luca), 19 Igbinigun (46’ 20 Lai), 3 Jaber; 28 Negri, 7 Toroc, 17 Badori (75’ 31 Kujrakovic), 8 Saputo, 26 Trifelli; 10 Lo Monaco (67’ 9 Castaldo), 37 Piro (75’ 30 Luongo).
A disposizione: 22 Franceschelli, 4 Pantaleoni, 14 Zanella, 18 Krasniqi, 24 Briguglio, 25 Tupec.
Allenatore: Morrone
ARBITRO: Kovacevic di Arco Riva MARCATORI: 2’ Chimezie (P), 6 Scarlato (P), 13’ Diallo (P), 32’ Burcar (P), 36’ Semedo (P), 43’ Badori (B), 60’ Piro (B) AMMONITI: Badori, Trifelli, Lai (B); Avramescu (P)
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