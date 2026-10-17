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Le scelte

Conferma per Darmian, forse per Casale, chance per Enem. Quale formazione schiererà Palladino stasera contro l'Inter? Difesa a tre con l'ex della sfida braccetto di destra, Casale e Theate a completare il reparto. In porta Pessina è in vantaggio. A centrocampo confermati Zortea, Pobega, Ferguson e Miranda, mentre in avanti Cambiaghi e Bernardeschi a supporto di Enem, che potrebbe essere la sorpresa di giornata. Nell'Inter, Esposito al posto di Lautaro, affiancato da Thuram, mentre in mezzo potrebbe rifiatare Calhanoglu per lasciare spazio a Zielinski.

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