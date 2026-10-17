Dopo circa un mese, il Bologna si appresta nuovamente a vivere le emozioni di campo tra le mura amiche del Dall'Ara. Il tutto in una gara sicuramente non banale contro la principale candidata alla vittoria dello scudetto, l'Inter, e con i rossoblù, che nonostante la vittoria di Lecce, sono ancora alla ricerca del successo casalingo che manca da ben sei mesi.

Appuntamento alle 18 allo stadio Renato Dall'Ara con diretta esclusiva su Dazn, visibile sull'apposita piattaforma sia sua smart tv sia su dispositivi mobili e anche dal bouquet di Sky nella sezione app per chi è abbonato Dazn. Telecronaca di Testoni-Marcolin. Diretta radio su Nettuno Bologna Uno, fm 97.00, con cronaca di Leo Bosello e Filippo Cotti.