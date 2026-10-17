di Gionni Forlenza
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Bologna-Inter valevole per la settima giornata del massimo campionato, con fischio d’inizio alle 18, si giocherà con cielo poco nuvoloso, temperatura compresa tra 19-22 gradi, venti deboli da sud-est, umidità compresa tra 55-65%, visibilità buona. Probabilità di partita giocata all’asciutto, 90-100%. Per tutti i tifosi presenti al Dall’Ara, consiglio un look quasi estivo con abiti lunghi ma leggeri. Sciarpa rossoblu ovviamente al seguito. Sempre Forza Bologna!
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