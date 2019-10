CorSport – Bologna-Inter, si va verso il tutto esaurito

Domani sera il Bologna affronterà il Cagliari alla Sardegna Arena e saranno all’incirca un centinaio i tifosi in trasferta. C’è invece grande attesa per la sfida di sabato al Dall’Ara contro l’Inter, si va infatti verso il tutto esaurito essendo già 26.000 le presenze assicurate tra prevendite e abbonati e si supererà quindi il record stagionale che risale alla partita contro la Spal quando si raggiunse quota 25.000. Sarà presente in tribuna anche il presidente del Bologna Joey Saputo. Lo riporta il Corriere dello Sport.