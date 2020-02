CorBo-Virtus stanca?

La squadra di Djordevic è apparsa stanca e senza idee, il calendario non aiuta e ci sarà bisogno di una grande prova per tornare a sorridere.

Una grande stagione per la Virtus Bologna, primo posto in classifica e tante vittorie convincenti per una squadra capace di stupire grazie alle magie dei suoi campioni.

Nell’ultimo periodo però è sembrato mancare qualcosa, con una squadra stanca dal punto di vista fisico e con poche idee, complice il calendario non semplice che ha visto giocare troppe partite in troppi pochi giorni.

Le sconfitte in Europa e nella finale intercontinentale pesano e servono alla squadra per mantenere alta la concentrazione, già dalla prossima partita contro Sesto San Giovanni al Paladozza le v nere sono chiamate a vincere per provare a mettersi alle spalle un periodo tutt’altro che positivo.