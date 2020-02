Virtus – Nazionale a rischio per Teodosic

Milos Teodosic sta vivendo una stagione da sogno, il fuoriclasse serbo sta letteralmente trascinando la Virtus in quella che potremmo definire come la stagione della rinascita, le V nere infatti grazie alle sue giocate guidano la classifica e sognano il tricolore.

Attualmente Teodosic si trova in Serbia dove segue un allenamento personalizzato in compagnia del proprio preparatore per capire se prenderà parte o meno agli impegni della propria nazionale.

L’assenza nella prima gara è ormai certa, da definire invece il suo impiego nella seconda, il motivo?

La Virtus ha chiesto la copertura assicurativa completa per il suo tesserato, come nel caso dei giocatori NBA, e nella giornata di ieri il presidente della federazione serba ha fatto sapere che presto si pronucerà sull’argomento.

In caso di mancata copertura assicurativa,il serbo farà rientro a Bologna.

Fonte: Cor Bo.