Leunen ed il tiro tornato: “Sto bene, adesso divertiamoci”

Marty Leunen dopo diverse prove abbastanza opache sembra aver ritrovato la miglior condizione. Per lui 5/8 da tre nelle ultime due partite per evidenziare come il suo tiro stia tornando.



Nonostante le critiche inerenti all’età infatti Leunen risponde sul campo dimostrandosi un giocatore di qualità e capace di fare la differenza.

Qui le sue parole riguardo la sua condizione:

“Con quelli come me si pensa sempre che l’età sia un problema, la verità è che sto bene e sono sereno. La Fortituto ha le qualità per far bene, adesso divertiamoci”.

Fonte: Cor Bo.