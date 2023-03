Corbo: “A Montreal bell’ambiente. Mihajlovic? Bellissimo rapporto”

E' stato ceduto qualche settimana fa a titolo definitivo Gabriele Corbo, giocatore rossoblù per quattro stagioni con tanto di debutto in Serie A il 18 luglio 2020. Il difensore, ora totalmente di proprietà del Montreal Cf, l'altra squadra di Joey Saputo, ha parlato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com. Si parte da quando a 18 anni disse di no al Bayern:

"Feci una settimana in prova e sarei potuto restare, ma ero in parola con lo Spezia e tornai in Italia. È stata un’esperienza assurda vedere strutture di quel livello. Anche col Milan c’era qualcosa ma alla fine non si è fatto niente”.