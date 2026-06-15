Cor Sport – Via anche Casale: ipotesi prestito con riscatto

In uscita c'è dunque un altro centrale. Nicolò Casale ha bisogno di spazio e di aumentare il proprio minutaggio dopo due stagioni in cui ha giocato col contagocce. Il centrale ex Lazio ha il contratto in scadenza nel 2028 ma difficilmente ci sarà un terzo anno in rossoblù dato che senza coppe diminuiranno le partite da giocare e di conseguenza non ci sarà spazio per un quinto centrale in rosa. L'idea di Casteldebole è pensare a una cessione in prestito con diritto di riscatto per far rivalutare il cartellino di Casale e magari procedere a una cessione definitiva nel 2027.