'Si va avanti. Il Bologna e l’Ente Fiera hanno raggiunto l’accordo per dare avvio alla fase operativa del progetto per il nuovo stadio' scrive oggi il Corriere dello Sport.

Ieri la nota del club che ha illustrato i costi, 300 milioni, la zona, i terreni della Fiera, e il cronoprogramma, ovvero fine lavori nel 2031 per avere uno stadio nuovo per la stagione 2031/2032. Sarà un impianto da 35 mila posti, con copertura e campo retrattile, adatto a qualsiasi tipo di evento, non solo partite di calcio ma anche concerti e fiere. Ora, mandata la documentazione alla Figc per gli Europei, si tratta di trovare la copertura totale dei costi. All'appello mancherebbero circa 70 milioni di euro dopo quelli già garantiti da Saputo e Bologna Fiere, oltre i 30 che dovrebbero arrivare dallo stato. Sono già state coinvolte realtà nell'ambito dell'organizzazione di concerti e della distribuzione di energia.