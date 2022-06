Cor Sport – Saputo: “Voglio i risultati”

'L’ultima sua conferenza stampa il 27 maggio del 2019, in quel lunedì di festa Joey Saputo ringraziò Sinisa Mihajlovic per quella cavalcata di luci che consentì al Bologna di passare dalla zona retrocessione al decimo posto in classifica', apre Claudio Beneforti su Stadio in relazione alla conferenza stampa di presentazione di Giovanni Sartori .

Il diktat del presidente è stato chiaro, si è deciso di cambiare responsabile dell'area tecnica per ottenere un ritorno economico e sportivo degli investimenti, cosa che probabilmente, scrive Stadio, negli ultimi 6 anni non è accaduta. Perché è vero che con il lavoro di Bigon qualche plusvalenza è stata fatta ma sotto il profilo dei risultati questo Bologna non è mai decollato. Saputo ha parlato chiaro: "Non ho paura di investire, ma nello stesso tempo è importante che debba esserci un ritorno. Esaminando la figura di Giovanni, la sua carriera e le sue capacità, abbiamo ritenuto che fosse la persona giusta per raggiungere il nostro scopo, anche perché il fine ultimo è arrivare all’autofinanziamento".