Cor Sport – Re Fergie e Freuler diviso due: Remo verso l’addio, Lewis blindato

Le responsabilità per Ferguson saranno tante, inoltre, la fascia di capitano resterà saldamente sul suo braccio. La dirigenza lo considera un punto fermo da cui ripartire. Tuttavia, l'addio di Freuler costringerà la dirigenza rossoblù a guardarsi altrove. La conferma di Nikola Moro sarà importante per la squadra, così come quella di Pobega. Per rimpiazzare lo svizzero, però, servirà un profilo che sia in grado di dare ordine alla manovra e di garantire una doppia fase di qualità. Le ipotesi sono diverse: piace il nome di Hugo Vetlesen, inoltre sul taccuino di Sartori e Di Vaio ci sono i nomi di Christian Comotto e Alessandro Romano, entrambi in forza allo Spezia in questa stagione. Tuttavia, nel caso in cui venisse inserito un prospetto, le responsabilità di Ferguson aumenteranno ulteriormente.